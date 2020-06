Töltések kerültek veszélybe: árvízvédelmi beruházások kezdődnek ezeken a magyar folyókon

A közlemény szerint a folyómeder folyamatos változása miatt a Maroson Ferencszállás közelében és az Alsó-Tiszán több helyen már veszélyesen megközelítette egy-egy kanyarulat az árvízvédelmi töltéseket, így ezeken a szakaszokon elengedhetetlen a partvédő művek rekonstrukciója.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma által végzett beruházással jelentősen javul az érintett térség árvízi biztonsága, ezzel együtt a régió lakosainak élet- és vagyonbiztonsága, illetve az agrárterületek védelme. A projekt nyolc dél-alföldi település - köztük Makó, Szeged, Hódmezővásárhely és Szentes - közigazgatási területét érintik.

A munkák a Tisza levelényi, lúdvári és algyői partbiztosításainak helyreállításával, valamint a Maros ferencszállási kanyarulatának rendezésével csökkenti az árvízi fenyegetettséget. A kivitelezés a tervezett műszaki ütemtervnek megfelelően történik, a munkák készültsége összességében már meghaladta a hatvan százalékot.

Az algyői partbiztosítási feladatok nagy része elkészült, a végleges helyreállítási munkák vannak hátra. A lúdvári partvédelem rekonstrukciója a felénél tart, Levelénynél előrehaladottabb, hetven százalék körüli a kivitelezés készültsége.

A Maros ferencszállási kanyarulatának rendezésénél a mederkorrekció elkészült, jelenleg a középvízi mederrézsű partbiztosítás munkálatai zajlanak. A 619 méteren új nyomvonalra kerülő árvízvédelmi töltés építése is jó ütemben halad, körülbelül hatvan százalékos a készültség. A kivitelezési munkák befejezése 2021 tavaszára várható

- áll a közleményben.

Címlapkép: Getty Images

