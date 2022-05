Még mindig ez a sütemény a magyarok kedvence: mutatjuk hozzá a tökéletes receptet

Nem okozott nagy meglepetést, hogy a „Mit eszik az ország?” sütifelmérésén a válaszadók 35,7 százaléka szerint egy hagyományos, diós édesség, a zserbó nyerte meg a szavazást. A válaszadók jelentős többsége, 85%-a nő volt. Elsősorban olyanok töltötték ki a kérdőívet, akik rendszeresen sütnek, csupán a szavazók 4% mondta, hogy nem szokott sütni - de a sütit ők is szeretik! A férfiak 17%-a havonta néhány alkalommal készít süteményt, 4,8%-uk pedig hetente. A fiatalok 28%-a havonta néhányszor, 13%-uk minden hétvégén és szintén 13%-uk hetente többször is bekapcsolja a sütőt. A felmérés egyik érdekessége volt, hogy saját süteménnyel is lehetett nevezni, közel 900 személyes specialitást indítottak el a szavazáson.

A felmérésből az is kiderült, hogy a férfiak, csakúgy, mint a nők, a gyümölcsös édességeket kedvelik leginkább, ezt követi náluk a túrós, majd a csokoládés. A fiataloknál azonban a csokis kedvencek hajszállal megelőzték a gyümölcsösöket. A listában szereplő ízek mellett sokan megemlítették még a kávés, gesztenyés, kókuszos, alkoholos ízeket is. A válaszokból kiderült, hogy legtöbbször az édesanyákat, nagymamákat, feleségeket kérjük meg, hogy süssön nekünk valamit.

Teret hódítanak az online receptek

A felmérés rámutatott, hogy ha nem mi magunk sütünk, leggyakrabban (32,3%) cukrászdában, kávézóban vásárolunk süteményt. Ha viszont időnk és energiánk is engedi, főként (16,4%) szakácskönyv, magazin vagy online fórum receptjét használjuk. Bár már új trendként megjelent, hogy bloggerek oldalain is informálódunk új receptekről (4,9%), de még mindig sokan vannak, akik kizárólag a szakácskönyvhöz ragaszkodnak (7,5%), mások nyomtatott magazinokban szeretnek izgalmas receptekre bukkanni (9%), de kimondhatjuk, hogy napjaink magasan legkedveltebb receptlelőhelye az online tér (25,9%).

Tésztafajták közül a piskóta viszi a prímet 32,6%-kal, de nem sokkal maradt le a kelt tészta sem, 31,1%-os kedveltséget ért el. A linzer a harmadik, kissé lemaradva, 27,2%-kal, majd szinte egyforma eredménnyel 23,8%-kal és 23%-kal zárja az ötös listát a kevert tészta és a leveles tészta.

A zserbó az abszolút kedvenc

A felmérés régiók, nemek és korosztályok szerinti süteményrangsorait vizsgálva azt látjuk, hogy az első két helyen többnyire a zserbó és a rétes váltja egymást, versengésükből összesítve egyértelműen a zserbó került ki győztesen. A második helyet a rétes uralja, míg a harmadik a mézes krémes lett.

A hagyomány szerint Gerbeaud Emil (1854–1919) svájci cukrászmester találta fel a süteményt, akit Kugler Henrik hívott Magyarországra 1884-ben, hogy üzemeltesse az akkori Gizella téren álló cukrászdáját. A híres cukrász fantasztikus süteményeket és csokoládébonbonokat alkotott. Azonban a zserbó – ami magyarosítva viseli a nevét – nem biztos, hogy az ő találmánya. Erről a süteményről ugyanis semmilyen nyom nem található a cég akkori árjegyzékeiben. Szakácskönyvekben az 50-es években tűnt fel a receptje, egyes források szerint pedig csak az 1958-as brüsszeli világkiállításra alkották meg.

A zserbó mellett a 10-es lista többi résztvevőjét is megilleti az elismerés. Magyarország kedvenc süteményei 2021-ben:

Zserbó 35,7% Rétes (almás, mákos, meggyes, túrós, káposztás, egyéb) 32,7% Mézes krémes 30,3% Somlói galuska 28,8% Almás pite 27,8% Krémes 26,5% Aranygaluska 24,1% Bejgli (diós, mákos, gesztenyés, egyéb) 23,8% Rákóczi túrós 22,6% Fánk / Szalagos fánk 21,0%

Hogy készül a tökéletes zserbó?

A zserbó az egyik legnépszerűbb magyar ünnepi édesség, amit legtöbben nagymamáink konyhájában kóstoltunk először. A zserbó szelet számos elkészítési módját ismerjük, de hogyan készül a legklasszikusabb? Mutatjuk is a receptet.

Ahogy azt egy korábbi cikkünkben írtuk, a zserbó tésztalapjait liszt, tej, vaj, cukor, tojás, élesztő felhasználásával kell összeállítani. A meglangyosított másfél liter tejhez hozzáadunk egy evőkanál cukrot, belemorzsoljuk a másfél dkg élesztőt, meleg helyre tesszük, és megvárjuk, míg felfut. A fél kg liszttel elmorzsoljuk a felkockázott 15 dkg vajat, hozzáadjuk a sót, 4 dkg cukrot, az élesztős tejet és 2 tojás sárgáját. Ahhoz, hogy a zserbó tésztája megfelelő legyen, alaposan összedolgozzuk a hozzávalókat, majd a masszát három részre osztjuk. Az adagokat egy órán át hagyjuk kelni.

A zserbó töltelékét ezután előkészítjük: összekeverjük a 25 dkg darált diót a 20 dkg porcukorral, a 2 csomag vaníliás cukrot is hozzáadjuk, a 80 dkg baracklekvárt pedig simára keverjük. A zserbó tésztáját lisztezett deszkán nyújtjuk ki. Két tésztalapra kenjük a lekvárt és a diós tölteléket, és miután egymásra tettük őket, befedjük az egészet a harmadik lappal – ez lesz a zserbó szelet teteje. Ha megsült és kellőképpen ki is hűlt, a csokoládémázzal beborítjuk. Ehhez előbb sűrű cukros szirupot főzünk 1 dl forró vízzel, amihez hozzáadjuk a feldarabolt 20 dkg csokit. Ha kevergetés után kihűlt, egy kis vizet adunk hozzá, és egy tojásfehérjét is. A mázt a zserbó recept szerint hagyjuk megkötni, végül pedig meleg vízbe mártott késsel vágjuk szeletekre.

A fenti recept alapján a zserbó szelet sütése 170 fokon 40-45 percig optimális. De van olyan zserbó recept is, ami 180 fokos sütőben 40 percet ír elő légkeverés nélkül, és olyan is, ami előmelegített sütőben közepes hőmérsékleten nagyjából 30 percet, amíg a teteje szép pirosra sül.

Címlapkép: Getty Images