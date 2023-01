Ilyen egyszerűen, fillérekből készíthetsz házi májkrémet: finomabb, mint a bolti

Egekben a vaj, a zsír ára, lassan luxus a felvágott és a sajt is. Mi marad nekünk, mit tegyünk a kenyerünkre? Bár a boltokban az állati bensőségek árai sem úszták meg az drágulást, de ha utánaszámolunk, így is fele annyiból kihozható például a házi májas kence, ami ráadásul jóval egészségesebb is. Hozzunk hozzá a receptet!

Újabb fájdalmas csúcson a drágulás Magyarországon: 24,5%-os volt az infláció decemberben. Nincs az a magyar, akit ne sokkolna az a friss KSH-s inflációs mutató, amely szerint 12 hónap alatt, 2021. decemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 44,8%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a sajt (83,2%), a tojás (82,7%), a kenyér (81,1%), a vaj és vajkrém (79,4%), a tejtermékek (79,2%), az édesipari lisztesáru (71,0%), a margarin (58,0%), a péksütemények (57,2%), a tej (52,1%) és a baromfihús (51,5%) drágult. A háztartási energia 55,5%-kal kerül többe. Az infláció utolérte a kencéket is, lassan már luxusnak számít minden bolti termék, amit a kenyérre tehetünk és kenhetünk. Egy év alatt megduplázódott a zsír ára, de elmondhatjuk ugyanezt a vajkrémre is. Ahogy elnézzük a bolti árakat, az egyik legolcsóbb élelmiszernek számító májkrém sem úszta meg a drágulást: Májkrém ára a boltban (online weáruházakban): Hame sertésmájkrém parasztos 105 g/ 359 Ft - Egységár: 1.590 Ft

Globus sertésmájkrém tépőzáras 65g/159 Ft - Egységár: 2 446 Ft/kg

Sertésmájkrém 62 g/289 Ft - Egységár: 4 661 Ft/kg

Maestro Pietro családi szárnyas májkrém 200g/ 289 Ft - Egységár: 1.590 Ft/kg Ideje hát utánaszámolni, és nekiállni saját házi kencéket készíteni! Ilyen – a boltinál olcsóbb és egészségesebb – megoldás lehet, ha magunk keverjük ki a krémeket, hiszen míg a nagyáruházakban kapható kencékben örülhetünk a 15%-25%-os májtartalomnak. Bár a boltokban a bensőségek árai sem úszták meg a drágulást, ha utána számolunk, legalább fele annyiból kihozható a házi májas kence: 2023 január közepén (online adatok szerint): sertésmáj ára: 600-900 Ft/kg

csirkemáj ára: 1000 - 1475 Ft/kg Ráadásul az egyszerű házi pástétom elkészítése is nagyban hozzá tud járulni a megfelelő vasfogyasztáshoz. A legjobb vasforráshoz, a csirkemájhoz, pedig még viszonylag olcsón hozzá is juthatunk az üzletekben. Csak el ne kiabáljuk! Hozzávalók 4 személyre 10 dkg füstölt húsos szalonna

5 dkg vaj

2 fej vöröshagyma

50 dkg máj (csirke, sertés, borjú)

1 tk majoranna

2 gerezd fokhagyma

15 dkg krémsajt

só és bors ízlés szerint A megtisztított hagymát vágjuk finomra. A májat készítsük elő, távolítsuk el az ereket, daraboljuk fel. A szalonnát vágjuk apró kockákra és serpenyőben kezdjük el sütni, közben adjuk hozzá a vajat, majd körülbelül 3 perc múlva a finomra vágott hagymát. Amikor a hagyma üveges, keverjük hozzá a májat, pirítsuk át, fűszerezzük, majd 10-15 perc után húzzuk le a lángról és várjuk meg, míg kihűl. Ezután adjuk hozzá a krémsajtot és a fokhagymát, botmixerrel dolgozzuk krémes állagúra. A szalonnát vágjuk apró kockákra és serpenyőben kezdjük el sütni, közben adjuk hozzá a vajat, majd körülbelül 3 perc múlva a finomra vágott hagymát. Amikor a hagyma üveges, keverjük hozzá a májat, pirítsuk át, fűszerezzük, majd 10-15 perc után húzzuk le a lángról és várjuk meg, míg kihűl. Még egy recept, egyenesen a TikTokról: #fyp #recept #liver #májkrém #liverpate #mutimiteszel #mutimitsütsz #házikoszt #reggeli #reggeliötlet #breakfast #breakfastideas ♬ eredeti hang - Bea Romics @szotyi_creations Készíts otthon májkrémet ? #nekedbe Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!