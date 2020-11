Szenved a vidéki szolgáltatóipar: lesznek, akiket végre padlóra küld a koronavírus

Orbán Viktor miniszterelnök által bevezetett korlátozó intézkedések az offline térben, a személyes jelenlétet igénylő szolgáltatókat érinti a leginkább. A tavaszi hullámmal elsodort és a nyári főszezonban helyre állni látszódó turizmus-vendéglátás szektort igazi „hideg zuhanyként” érintette a kötelező bezárás híre. Tény, hogy a miniszterelnöki beszédben elhangzott, hogy támogatást nyújtanak a bajba jutott ágazat vállalkozóinak, ennek ellenére mégis várható, hogy hosszú időbe telik majd a talpra állás. A turizmus- vendéglátás területén több évtizedes tapasztalattal rendelkező Csobota-Kis Árpád a Pearl Marketing and Management Kft. ügyvezető és országos szállodaüzemeltető szerint a tavaszi korlátozások miatt az emberekben akkora volt a felgyülemlett feszültség a bezártság miatt, hogy amint „kiszabadultak”, utazásra és pihenésre vágytak. A szezon kitolódott szeptemberig, majd jött a határzár és a mostani bejelentés, ami padlóra kényszerítette a szektort. Több kollégájával is egyeztetett telefonon és igénybe fogják venni a kormány bértámogatását. Egy biztos, hogy a korlátozások feloldását követően nem lesz könnyű fellendíteni az iparágat.

A rendezvényszervező szakma már az első hullám idején jelentős károkat szenvedett el és számos vállalkozás működése vált teljesen bizonytalanná. A tavaszi oldásokat követően sokan egyre inkább felkészültek a 2. hullámra és számos konferencia, esemény tért át az online térbe. Ennek ellenére a november 09-i bejelentés időzítése a legrosszabbkor érintette a szektort, mivel a cégek mikulás és karácsonyi ünnepségei sem tarthatók meg személyesen. Az országos lefedettséggel üzemelő Gyermek-Partiszervíz-nél Simonné Papp Cecília elmondása alapján az elmúlt hetekben a családi rendezvényeknél, elsősorban a szülinapoknál alig tapasztaltak visszaesést a korábbi évek hasonló időszakához képest. Inkább annyi a változás, hogy kisebb létszámú társaságok ünnepelnek. A karácsony előtti időszak, a mikulás mindig nagy pörgéssel jár. Idén sincs ez másképp. Már nyár óta készültek arra, hogy bármikor szigoríthatnak. Így az országban elsőként bevezették az online mikulásrendezvényeket. Külföldön nem ismeretlen az online videóbeszélgetés, így náluk is van erre lehetőség, és már látják, hogy kereslet is. Nagy cégek, multik is élnek ezzel, továbbá szívesen kérnek előre rögzített üzeneteket, levélcsomagokat is. Futár Mikulásaik is készülnek az ünnepekre. Több cég pedig kivár, arra számítanak, hogy december második felében már személyesen is felkeresheti a munkatársak gyerekeit a Mikulás.

A fotós szakmát sem kímélte a döntés, mégis felkészülten várta a 2. hullámot Kovács Szabolcs, a Hírös Fotó szakembere. Szabolcs úgy véli, mivel Magyarország az osztrákok mintáját követi, ezért számolni lehetett a korlátozásokkal. A kötelező óvintézkedéseket megtette (maszk használata, kézfertőtlenítő, folyamatos szellőztetés, gyakori takarítás). Az időpontokat úgy osztotta be, hogy két család ne találkozzon egymással, így ezt a veszélyforrást is kiküszöbölte. Rendezvényekkel már nem is számolt az őszi szezonban. Bízik benne, hogy nem lesznek további intézkedések, hiszen egy kezdő vállalkozó számára az első hullám is nehéz volt, de egy éven belül a második már nagyon nehéz lenne.

A szabályozások erősen lekorlátozták és ellehetetlenítették az esküvői szolgáltatók lehetőségeit is. K. Andrásné esküvői, alkalmi, estélyi ruhaanyagok, csipkék forgalmazásával foglalkozik, így főtevékenységéből származó jövedelme 0-ra redukálódott. Másik munkájából a network területén, egészséges termékek értékesítéséből származó bevételével tudja kicsit kiegészíteni kieső bérét.

Hasonlóan nem túl rózsás képet festett le H. Krisztina kozmetikus és műkörmös sem, mert szeptember óta, a növekvő félelem miatt a vendégek elkezdték lemondani az időpontokat. A kijárási tilalom egy újabb csepp volt a pohárban. Nagyon sokan munka után tudnak eljárni hozzá, így a 19 órai befejezés nem minden esetben egyszerű. Sokat számít, ha az utolsó vendég késik 10 percet, mert akkor már borul minden. Az anyagi vesztesége jelentős, leginkább a tartalékokat éli fel, ami nem tart örökké.

Az építőiparban jártas H. István hegesztő, lakatos vállalkozóként dolgozik. Úgy látja, hogy szolgáltatóként ez egy nehéz időszak az összes iparág számára és a kormány segítsége nélkül a kicsik nem élik túl. A szolgáltatások bővítésével, a kiadások minimalizálásával, a profit szint nagyon alacsonyan tartásával örül, ha épp nullásra jön ki a munka.

Az év legforgalmasabb időszakának számít a vállalati és a magánszférában az egyedileg logózott vagy fényképpel ellátott ajándéktárgyak rendelése karácsonyra. Erdős Attilát a BeeGift Reklámajándékboltot üzemeltető Pop Sarok Bt. tulajdonosát szerencsére közvetlenül nem érintik a mostani korlátozások. Az üzlet nyitva lehet és vevők is leadhatják rendelésüket, vásárolhatnak. Nagyobb probléma, hogy a céges ügyfeleiknél elmaradnak az év végi rendezvények, illetve az eleve nehéz üzleti év bevétel kiesései miatt nagyon meggondolják, hogy mennyit költenek karácsonyi céges ajándékokra. Igyekeznek hozzáadott értékkel növelni az ügyfelek rendelési kedvét pl. átvállalják a logisztika terhét, ami annyit jelent, hogy az átadott címlista alapján az ügyfelek márkázott dobozában egyenként kiszállítják az év végi ajándékait a partnereinek.

De vajon hogyan reagáltak az online térben szolgáltatók?

A Covid katalizátorként robbant be és változtatta meg az online világban történő munkavégzés megítélését. Azok a vállalkozások, akik ódzkodtak a home office-tól, az első hullám idején csakis úgy élhették túl, ha változtattak a hozzáállásukon és alkalmazkodtak a körülményekhez. Most pedig a 2. hullám idején, egyszerűen csak alkalmazni kell a bevezetett folyamatokat. A PsyOn Vállalatfejlesztési Tanácsadó Bt.-nél Farkas Judit munkapszichológus és munkatársai, személyes és online alkalmassági vizsgálatokat végeznek kiválasztási folyamatokban országszerte. Azok az autóipari cégek, akik a veszélyeztetettség miatt használják a módszereiket, a tavaszi leállással ellentétben most is vesznek fel embereket, így őket is "használják". Az online tesztelés nagyobb teret kapott, mint a pandémia előtt - a jelöltek otthonról is végig csinálhatják a kiválasztási folyamatot. Az egyik partnerük olyan munkatársakkal dolgozik június óta, akikkel még személyesen nem is találkozott. Izgalmasnak és érdekesnek látja, hogy nagy iparágak hogyan működnek a szigorú feltételek betartásával is.

A virtuális asszisztencia itthoni meghonosítója, Kiss-Márton Adrienn HR tanácsadóként hosszú évek óta otthonról dolgozik. Úgy érzékelte, hogy a tavaszi helyzethez képest kevésbé tapasztalható pánik ügyfelei körében. Mindenki teszi a dolgát, ahogy tudja, amennyire tőle telik. Érdekesnek tartja, hogy sok étterem, kisbolt a tavaszi bezárások ellenére sem tért át, vagy épített ki a nyár folyamán online csatornát az értékesítésre. Nem csökkent a munka, sőt IT szektorban szolgáltató ügyfelénél abszolút növekedés tapasztalható. Adrienn véleménye, hogy a legnagyobb stresszfaktort az iskolák bezárása okozta a családos munkavállalók számára tavasszal, ami jelenleg csak a középiskolásokat érinti. Az első hullám idején hirtelen sok érdeklődő lett a virtuális asszisztens munka iránt. Érthető a megnövekedett figyelem, hisz sokaknak megszűnt a munkaviszonya, keresniük kell valamit.

A Coviddal összefüggésbe hozható szigorítások nem okozott fennakadást munkájukban az OnlineToborzás.hu-nál Nagy Gábor ügyvezető meglátása szerint, hiszen 5 éve online végzik szolgáltatásukat. Az értékesítési folyamatokhoz és a toborzási szolgáltatásukhoz sem kell személyes találkozás az ügyfelekkel. A korlátozás talán még kedvező hatással is van, mert így azok a partnerek, aki eddig ragaszkodni próbáltak a találkozókhoz, könnyebben fogadják el, hogy ez náluk nem gyakorlat. Egy digitális forradalom zajlik a világban és ezek az intézkedések csak felgyorsítják ezt az átalakulást.

Címlapkép: Getty Images