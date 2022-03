Ezek az ehető virágok nagyon egészségesek: ingyen van, tele vannak velük a hazai mezők

Ki gondolná, hogy kiskertünkbe nemcsak azért érdemes kora tavasszal árvácskát ültetni, mert remek színfoltja lehet az udvarunknak, és jól bírja a fagyosabb éjszakákat, hanem mert szinte az első kert virág, ami ehető is? Ráadásul a teljes virág fogyasztható, csészelevelekkel és minden mással együtt. Enyhe mentolos aromával rendelkezik, érdemes kipróbálni. Cukormáz bevonatként, előételek és torták dekorációjaként is használják – de ne szaladjunk ennyire előre! Az ehető virágok hozzáadásával – erről korábban a HelloVidék már itt írt - nem csak színt vihetünk a konyhánkba, hanem különleges ízvilágokat is alkothatunk belőlük. Gondoljunk csak az ibolyára vagy a gyermekláncfűre, mennyiféleképpen hasznosíthatóak ezek a tavaszi virágok is, amelyeknek szintén a közeli időben kezdődik a fő szezonja.

Az ehető virágok időszaka jellemzően tavasztól késő őszig tart – meséli beszélgetésünk elején Papp-Felber Anita, a Gazt-evő blog szerzője, biokertész, aki legutóbb a HelloVidéknek az őszi ehető virágokról mesélt. Anita a természetben vadon termő virágokat sem veti meg, de előszeretettel kísérletezik a kevésbé bejáratott, különlegesebb fajtákkal és eljárásokkal is. Maga nem csak saját használatra, hanem eladásra is készít. Elsőszámú felvásárlói – meséli - az éttermek és a cukrászatok, termékeit főként díszítésnek vásárolják. Szerinte ha valaki ügyesen válogatja össze a repertoárt, úgy állítja össze a kertjében a magokat, akkor akár egész évben kiszolgálhatja családját ezzel a sajátos, bio minőségű szuperélelmiszerrel.

Nem ördögtől való a virágevés, csak valahogy elfeledkeztünk róla

Már a kínaiak, a görögök és a rómaiak is felhasználták az étkezésükhöz. Sok nemzet készít ma is ételeket belőlük, gondoljunk csak az olasz vagy az indiai gasztronómiára. A virágok hozzáadásával nem csak színt vihetünk a konyhánkba, hanem különleges ízvilágokat is alkothatunk belőlük, szóval, ha eddig nem próbáltunk, ideje nekiállni kísérletezni velük!

Ha valakinek nincs üvegháza vagy olyan helyisége, ahol át tud teleltetni egy-két ehető virágot, akkor ilyenkor, tél végén, a leginkább elérhető ehető virágféleség az árvácska. Kint a kertben a naposan helyeken már lassan előbújik, de hasonlóképpen pár melegebb nap és a pitypang is megindul. Anita szerint a pitypang az egyik legsokoldalúbb növényünk, virága, levele, de még a gyökere is ehető, számtalan felhasználási módja ismert. Virágából főzhetünk teát, beleapríthatjuk salátába, kiránthatjuk, leszáríthatjuk, de csinálhatunk belőle pitypang-szirupot, ami az epére és a májra is jó hatással bír. Másrészt, emeli ki Anita, kerti növényeink és palántáink számára remek bio tápoldatot készíthetünk: a vízben áztatott virágbimbókat pár napig hagyjuk ázni, majd leszűrjük, ezzel a lével locsolhatjuk a növényeinket.

Papp-Felber Anita (Fotó: Pais-H Szilvia)

Most érdemes fenyőrügyet is gyűjteni

Anita kiemeli még, hogy a fenyőrügyet is ilyenkor érdemes szedni. Bár nem virág, de most kezd el friss hajtásokat hozni a luc és az erdei fenyő is, ezeknek az apró és vékony rügyeit is ilyenkor tavasszal kell leszedni. Ahogy tanácsolja, ő cukor helyett mézbe szokta beletenni, attól sem kell félni, hogy a méz állaga ettől megváltozik, viszont a fenyőrügy még puhább és finomabb lesz, úgyhogy a fenyőrügyet is érdemes a mézzel együtt bekanalazni.

Tavasszal nyílik még az ibolya, a margaréta, a szegfű, az orgona, később májusban a bodza és az akác, ezek mind-mind most fognak érkezni egymás után. Apropó, tavasszal még ne feledkezzünk meg a nefelejcsről, tulipánról se, de utóbbinak csak a levelét és a tulipán szirmát lehet elfogyasztani. Ehető virágok terén a május és a június szokott a nagy dömping lenni

- sorolja Anita, aki még hozzáteszi, mielőtt nekiállunk a virág szedésének, fogadjunk meg pár jó tanácsot. A legfontosabb, hogy csak olyan virágot szedjünk le, amiről száz százalékosan tudjuk, hogy ehető. A bodza esetében érdemes például nagyon figyelni erre, hiszen a virága – aki nem ismeri, könnyen összetéveszthető a gyalogbodzával.

Magunk is termeszthetjük őket

Másrészt megbízható helyről szedjük ezeket a virágokat! Ha megvesszük például az árvácskát, és a virágját is szeretnénk elfogyasztani, akkor ne kertészeti boltból vásároljunk, hiszen a nevelése során használt műtrágyák és növényvédő szerek nem teszik alkalmassá az emberi fogyasztásra. Viszont, emeli ki Anita, már van olyan Magyarországon is elérhető webshop (érdemes keresgélni), ahonnan emberi fogyasztásra alkalmas palántákat is beszerezhetünk. Másrészt megtehetjük azt is, hogy magunk vetjük el a növényeket magról. De például az árvácska, mivel kétnyári a növény, ha jó helyen van, elhullajtja a magjait, akkor következő éven is ki fog ott bújni.

Jó tudni, hogy az orgona szép és intenzív illatú virágunk, sok helyen vadon is nő, de megenni a szakember nem ajánlja, mert elég kesernyés az íze. Viszont Anita szerint érdemes cukorba belekeverni, az illata és aromája miatt szirupot is lehet készíteni belőle, és bátran lehet vele ételeket díszíteni és kandírozni is, még ha magában nem is túl nagy élmény fogyasztani.

A virágok felhasználásnak rengeteg módja van – Anita szerint – amikor éppen dömping van belőlük (például nemsokára így leszünk az ibolyával és a pitypanggal) érdemes ezeket szüretelni. Lekvárt, szörpöt is készíthetünk belőlük, vagy lefagyaszthatjuk. Szokás az ibolya virágát jégkockában lefagyasztani, remek nyári dekoráció lehet koktélokba. Le is száríthatjuk őket! Anita a rózsalevelet is le szokta szárítani, rózsachipset készít belőle, amit aztán egész télen át fogyaszthatunk. Ahogy meséli, ne csodálkozzunk, de nem mindegyik rózsa színe marad meg, ezért is érdemes kísérletezni vele. Tapasztalata szerint a vörös, apróbb fejű rózsák szirmai lesznek szárítva is mutatósak. De például a nyár legszebb és legapróbb virága, ami ehető is, az a búzavirág, ami szintén nagyon szépen szárítható, mag is beszerezhető, de ugyanilyen hasznos lehet a büdöske, a körömvirág is. A körömvirág szirmai egyébként enyhén csípősek, fűszeres ízűek. Kevesen tudják, hogy az ehető krizantém is ehető, ha ügyesen elraktározunk belőlük, ezek egész télen át használhatóak.

Fontos szabály még, hogy tilos az út mellől szedni! Valamint azt is jó tudni, hogy úgy érdemes a virágokat felhasználni, hogy nem mossuk le őket vízzel, mert a szirmokban megbújó pollenek adják az illatát a növénynek.

Honnan szerezhetünk magokat, mennyibe kerülnek?

Sok ehető virág magja bármelyik gazdaboltban beszerezhető, és különösebb trükk nélkül saját kertünkben is képesek vagyunk termeszteni őket.

Ilyen az árvácskán, tulipánon, nefelejcsen túl például még a körömvirág, a borágó, a búzavirág, a sarkantyú, esetleg a napraforgó.

Anita azonban kiemeli, ez utóbbinak csak a szirmai fogyaszthatóak. Ha magunk vetjük magról, akkor könnyen termeszthetünk büdöskét is, aminek szintén ehető a virága. A virágmagok bármilyen gazdaboltban beszerezhetőek, aztán onnantól kezdve, hogy mi neveljük ezeket a növényeket, bármikor: kora nyártól késő őszig fogyaszthatóak, jellemzően sokáig virágoznak.

Magárak kapcsán Anita még kiemeli, tényleg pár százforintos tételekről beszélhetünk, az ehető virágok magjait is bármelyik a gazdaboltban beszerezhetjük.

Annyi csak, hogy a gazdaboltokban kapható magoknál jellemzően nem tüntetik fel, hogy ehető-e vagy sem az adott növény virága, azt nekünk kell tudni.

Még egy fontos dolog Anita szerint, hogy tényleg nem kell bonyolult egzotikus növényekben gondolkodnunk, ha virágevésről van szó. Kezdjük el a mindenki által jól ismert fajtákkal: az árvácskával, a vadon termő tavaszi virágokkal. Jó tanács még, hogy érdemes ezeket a virágokat mindig kinyílt állapotban szedni, a bimbósakat annyira nem ajánlott, nem is annyira dekoratívak, de ízben sem tudnak annyit hozni.

Friss magárak online kereskedésekben:

Árvácska mag: 240 Ft/ csomag

Borsmenta mag: 245 -510 Ft/ csomag

Büdöske mag: 140 - 540 Ft/ csomag

Búzavirág mag: 210 - 360 Ft/ csomag

Cickafark mag: 300 - 700 Ft/ csomag

Citromfű mag: 180 - 310 Ft/ csomag

Körömvirág mag: 140 - 680 Ft/ csomag

A fűszernövények virágai is fogyaszthatóak

Olyan a fűszernövények virágainak íze és illatuk, mint magának a fűszernek, csak kevésbé intenzívek. Anita szezonban kereskedelmi célra is árul belőlük: a majoranna vagy a bazsalikom virága szép dekorációs elem. A kapor sárga virágai olyan ízűek, mint a növény levelei. Cukorbetegek fogyasszanak belőle minél többet!

Az édeskömény virágainak íze hasonlít az édesgyökér ízéhez, és szintén gyógynövény.

virágainak íze hasonlít az édesgyökér ízéhez, és szintén gyógynövény. A rozmaring íze a növény leveleinek enyhe változata.

íze a növény leveleinek enyhe változata. A fehér színű citromfű virágai citromos ízűek, teákhoz, desszertekhez kiválóak.

virágai citromos ízűek, teákhoz, desszertekhez kiválóak. Több változatban is létezik a menta, illatuk, ízük, intenzitásuk is ezerféle lehet.

Egyre többen gyűjtik a vadvirágokat is

Egyre nagyobb divatja lett a vadvirágok begyűjtésnek is, aminek azért sokan nem örülnek, többek között Anita sem. Sajnos nagyon sokan gyökerestül kaszabolják le ezeket az ehető és gyűjthető gyógyhatású vadvirágokat. Olyan mértékű pusztítás figyelhető meg, hogy néhány év múlva nem egy vad növényünk úgy járhat, mint a hóvirág, hogy nem lehet majd leszedni, mert fokozottan védett lesz.

Ezért is lenne fontos, emeli ki, hogy mindenki figyeljen oda, hogy csak annyit szedjen a vadvirágokból, amennyit fel tud saját maga használni.

Ne tövesül tépjük ki a növényt, hanem vigyünk magunkkal ollót, azzal vágjuk el.

Vannak olyan virágok, mint a vadrózsa vagy a búzavirág, aminek elég a szirmait leszedni, így még magot is tudnak termelni.

Anita szerint az is jó megoldás lehet, hogy ha szeretjük a vadvirágokat, és gyógynövényként, dekorációként akarjuk használni őket, akkor egyszerűen betelepítjük a saját udvarunkba: akár a gyepbe akár egy virágágyásba. Üde színfoltja lehet a kertünknek a cickafark, a vöröshere is. Annyi dolgunk van vele, hogy gyűjtsünk magokat, szórjuk el, ők pedig elszaporodnak.

Alapszabályok, amiket tényleg érdemes megfogadni: • Ne szedjünk le az út mellett növő vagy permetezett virágokat.



• Kirándulások alkalmával mindig vigyünk magunkkal egy táskát, amibe szabadon gyűjtögethetünk



• Csak azokat a virágokat kóstoljuk meg, amiről tudjuk, hogy ehető



• A virágporra érzékenyek ne fogyasszák!



• Akkor érdemes leszedni a virágot, amikor ereje teljében van. Sem a bimbók, sem a hervadó szirmok nem jók.

Címlapkép: Getty Images