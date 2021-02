Az erdő az általa biztosított haszonvételi lehetőségek, illetve számos egyéb közérdekű – védelmi, és közjóléti szolgáltatása révén az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk, kiemelkedő jelentőségű nemzeti kincsünk. Az elmúlt évtizedekben az erdők társadalmi jelentősége az egész világon nagymértékben megnőtt, miután környezeti szerepe nyilvánvalóvá vált, illetve anyagi és nem anyagi jellegű szolgáltatásai iránti igény is folyamatosan növekszik.

Nem csoda, hiszen az erdőnek minden "szolgáltatása" a közjólétet szolgálja. Az erdőnek a gazdasági funkciója azért, mert a fa megújuló energia- és nyersanyagforrás, amely a minőségi életvitel egyik alapfeltétele, az erdei mellékhaszonvétel által egészséges termékekhez, élelmiszerekhez juthatunk. Az erdőnek a védelmi funkciója azért, mert ez a bonyolult rendszer képes a legjobban megtartani és fenntartani a biológiai sokféleséget. Szűken vett értelemben a közjóléti funkción az erdő mindazon funkcióit értjük, amelyek a társadalmi igényekkel összhangban az egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgálják.

Mind a társadalom, mind a politika részéről egyre hangsúlyosabbá vált az erdők védelme, éppen ezért került sokkal jobban fókuszba az elmúlt években. Hazai szinten is készültek tervek az erdőségek ápolására, fejlesztésére, ennek pedig legfontosabb elemeit, céljait, feladatait a Nemzeti Erdőstratégia foglalja össze. A stratégia kiterjed az állami és magán erdők hasznosítására, a közjóléti, gazdasági és védelmi célokra egyaránt. Lényeges a termékhasznosítás kapcsán a fa-feldolgozó ipar működésének optimalizálása. A célok között megfogalmazták többek közt azt is, hogy növelni kell a magyar erdőgazdálkodás és az elsődleges faipar gazdasági versenyképességét, de a stratégia foglalkozik a fa ipari célú felhasználásával is, szem előtt tartva a globális környezetvédelmi és iparfejlesztési, energetikai feladatokat is. Ennek köszönhetően egyre több fejlesztési program lát napvilágot.

Egyre nagyobb figyelmet kap a faipar az erdőgazdálkodáson belül

Tavaly júniusban szakemberek tanácskoztak a lehetséges faipari-fejlesztési koncepciókról, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) elnökségi ülésén, melyen részt vett Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára is.

Az agrártárca kiemelt célja, hogy növelje az ország erdővel és fával borított területét. Ezt egyrészt az Országfásítási Programon keresztül kívánják segíteni, melynek köszönhetően az idei évben az állami erdőgazdaságok saját területeiken több mint 550 hektár új erdőt telepítettek. Másrészt a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési pályázatával szeretnék ösztönözni a gazdákat és önkormányzatokat az erdőtelepítésre. A támogatás összegét 80-130 százalékkal megemelték, melynek köszönhetően nőtt a telepítési kedv, eddig több, mint 12.000 hektárra érkezett be igény.

- ismertette Szentpéteri Sándor.

Az erdőkért felelős helyettes államtitkára kitért arra is, hogy a hazai faipar egészére sajnos nem ismernek összefüggő, áttekinthető fejlesztési koncepciót. Azonban a korszerű, stabil, hazai fafeldolgozó-ipar jelenti az erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosok számára azt a biztonságot, ami a magyarországi erdőterületek növekedéséhez, illetve annak fenntartásához szükségesek. Éppen ezért fontos, hogy elinduljon egy közös gondolkodás az ipar fejlesztéseinek lehetőségeiről.

A most lendületbe jött erdőtelepítésekből és fásításokból is jelentős többlet fakitermeléssel kell számolni már 10 év múlva is. Tehát nagyon fontos annak a hazai faiparnak a stabil megteremtése, amely képes lesz ezt többlet mennyiséget feldolgozni

- vélekedett akkor Sulyok Ferenc, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) elnöke.

A járvány viszont súlyos károkat okozott

A koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák erősen sújtották a hazai erdőgazdálkodókat. A kialakult helyzet viszont rámutatott több olyan problémára is, ami már régóta jelen volt az ágazatban. A kis számú kivételtől eltekintve elaprózott és elszigetelten tevékenykedő erdészeti – erdőgazdálkodó, kivitelező és szolgáltató – vállalkozások az elmúlt években komoly nehézségekkel találták szembe magukat először a munkaerőpiacon, majd a kitermelt faanyag értékesítési lehetőségei terén is. Emiatt a vállalkozások jelentős része jelenleg még szünetelteti a tevékenységét.

Éppen ezért a kialakult helyzet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara véleménye szerint az erdészeti vállalkozások megerősödéséig, versenyképességük érdemi javulásáig, központi ágazatszervezési eszközökkel javítható. Ehhez pedig az agrártárca, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, az ágazati kutatás és igazgatás, valamint az erdészeti és faipari vállalkozások képviselőinek szoros együttműködésére van szükség.

Mit gondolnak erről a faipari szakemberek?

Az erdőtelepítések, fejlesztések nem csak az erdőgazdaságoknak kedveznek, nagyban befolyásolják a hazai fafeldolgozó-ipar termelését is. A termelési, feldolgozói oldalhoz pedig szorosan kapcsolódnak a bútorgyártók is. Ahhoz, hogy képet kapjunk a magyar bútorgyártás helyzetről, a HelloVidék a Magyar Fa- és Bútoripai Uniót kérdezte, az ágazat aktuális állapotáról.

Címlapkép: Getty Images