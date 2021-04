Betett az időjárás a termesztőknek: ebből a mézfajtából lehet hiány a boltok polcain

Ahogy arról korábban beszámoltunk, helyi méhészek jelzései alapján több virágzó és virágzás előtt álló repcetáblából is mintát vettek múlt héten a Baranya Megyei Kormányhivatal növényvédelmi szakemberei. A vizsgálatok célja az volt, hogy megállapítsák, az adott növényállományok kockázatot jelenthetnek-e a beporzó rovarokra, méhekre.

A Nébih laboratóriumi eredményei és kockázatbecslése alapján öt esetben kellett a hasznos rovarok védelme érdekében elrendelni a növények megsemmisítését. A kimutatott növényvédőszer-maradék egyértelműen szabálytalan növényvédelmi technológia eredményeként jelenhetett meg. Az évi mintegy 60-100 mintából átlagosan 5-10 esetben bizonyosodik be a szabálytalan szerhasználat és sikerül kiszűrni kockázatos területeket.

Fontos tudni, hogy a szabályos, a növényvédő szerek címkéjén előírtaknak megfelelően végzett növényvédelmi tevékenység nem jelent kockázatot a házi méhekre és a vadon élő beporzó szervezetekre. Szerencsére az általános tapasztalat is azt mutatja, hogy a termelők többsége betartja ezeket az előírásokat, így tevékenységükkel nem veszélyeztetik a méhek életét.

Az, hogy több repcetáblát kellett megsemmisíteni viszot hatlamas károkat jelent a gazdák számára. Ráadásul az elmúlt napok, hetek időjárása csúnya pofont adott a magyar mezőgazdaság szereplőinek, hiszen az évszakhoz méltatlan fagyokat, hideget és havat a gyümölcstermesztők mellett a méhészek szenvedték meg a leginkább. Bross Péter az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke az Agrárszektornak nyilatkozott a témával kapcsolatban, mint mondta

nagyon el vannak keseredve a magyar méhészek, és sajnos idén is veszélybe került a magyar méztermés.

Szakemberek szerint, ami már most látszik az az, hogy a 2021-es év tavasza nagyon rossz volt eddig. A Bács-Kiskun megyei méhész, Bercsényi János szerint az akác 50 százaléka elfagyott a környékükön, a repcére viszont még nem tud mit mondani. Pedig a repce fontos növény: a repceolaj fő felhasználási területe a biodízel előállítás, de más területeken is fontos szerepe van.

Például a kedvező élettani hatások eléréséhez a különböző vad repce fajtákat keresztezik és nemesítik, ennek következtében a reformétkezés területén a kedvező Omega-3 zsírsav összetétele miatt fogyasztását javasolják.

Továbbá a gyógyszeripari és kozmetikai felhasználása is jelentős. Finomítatlan változatából ipari kenőanyag készül. De nem csak olajat, hanem mézet is készítenek belőle, sőt a repcedara és pogácsa (olajgyári hulladéknak számít) is nagyon tápláló, ez marhák és juhok kiegészítő tápláléka is lehet, bizonyos keretek között.

De miért is számít slágernövénynek a repce?

Ha a táplálkozáshoz használt repceolajat nézzük, számos jótékony hatással rendelkezik. Szakemberek szerint a repceolaj tiszta olaj, ezért nem tartalmaz fehérjét vagy szénhidrátot. Ez pedig jó forrása az egészséges zsíroknak és a zsírban oldódó vitaminoknak is.

Egy evőkanál (15 ml) repceolaj fedez a felnőtt szervezet számára

az összes zsírból 14 grammot

az E-vitamin szükséglet 16 százalékát

a K-vitamin szükséglet 8 százalékát

Emellett nagyszerű E-vitamin- forrás, illetve erős antioxidáns, amely támogatja a bőr és a szem egészségét. Ezenkívül természetesen alacsony a telített zsírtartalma és magas a telítetlen zsírtartalma, ami a szív megfelelő működését, egészségét támogatja. Különösen jó alfa-linolénsav (ALA), egyfajta omega-3 zsír forrás. Az ALA egy esszenciális zsír, amely eikozapentaénsavvá (EPA) és dokozahexaénsavvá (DHA) alakul át a szervezetben. Az ezekben a zsírokban gazdag étrend a szív egészségének előnyeivel függ össze.

A repceolajban is sok az omega-6 zsír, amely mérsékelt mennyiségben fogyasztva támogatja a szervezetünk egészségét.

Szerencsére a repceolaj omega-3 és omega-6 aránya 1: 2, ami a két zsír egészséges egyensúlyának tekinthető. Vegyesek a repceolaj koleszterinszintre gyakorolt ​​hatásainak kutatási eredményei. Friss tanulmányok azonban azt mutatták, hogy a repceolaj rendszeres fogyasztása alacsonyabb koleszterinszinthez vezetett, ami segíthet megelőzni a szívbetegségeket is. A repceolaj nagyon enyhe ízű, lehetővé teszi, hogy különféle ételekhez alkalmazzuk, használjuk. Jól működik salátaöntetekben, mártásokban és sültekhez is. Ajánlott serpenyőben sütésre vagy rántásokhoz is.

Emellett nem elhanyagolható tulajdonsága az sem, hogy olcsó és könnyen beszerezhető. Az Árgép összehasonlításában általában egy 500 ml kiszerelésű repceolajat 600-1000 Ft áron vásárolhatunk meg.

Érdekesség, hogy a szintén népszerű olívaolaj, ugyan ilyen kiszerelése már jóval drágábbnak mutatkozik, 1100 forinttól kínálják. Ennek fejében érdemes egy kicsit kutakodni a piacon, hiszen a repceolaj nem csak ugyan olyan egészséges, mint az olívaolaj, de még olcsóbb is.

Olcsó méz, de kiváló alapanyag!

Monoflorális repceméz előállításához a méhészek a kaptárakat/méhészetet a repce sűrű koncentrációjában vagy annak közelében helyezik el. Ez viszont lehetővé teszi a mézelő méhek számára, hogy túlnyomórészt beporozzák a növényt és kivonják a repce nektárt, lehetővé téve a megtermelt méz magas repcetartalmú koncentrációját, monoflornak tekintve.

A repce egyik előnye, hogy kétszer is eljöhet a betakarítás időszaka, egyszer tavasszal, majd pedig a késő nyáron. Ez azt jelenti, hogy a kaptár évente két kör repce mézet képes előállítani. Ez különösen vonzó a termelők számára, tekintettel a repcetermék erős nektárfolyására, amely kivételesen nagy mézhozamhoz vezet.

Noha vannak előnyei a repceméz előállításának, vannak kihívások is. A méhészek tisztában vannak azzal, hogy a repceméz gyorsan kristályosodik, és nehéz lehet kinyerni. Éppen ezért folyamatos figyelmet igényel. A mézet általában egy napon belül kivonják és azonnal forgalomba hozzák. Ez annak köszönhető, hogy a standard repceméz 3–4 héten belül kikristályosodik az üvegben.

Milyen előnyei vannak a repceméznek? A hasmenés időtartamának csökkentése Az NCBI szerint a nyers méz fogyasztása csökkentette a hasmenés súlyosságát és időtartamát. A savas reflux megelőzése Kutatások kimutatták, hogy repceméz fogyasztása valóban csökkentheti a gyomorsav felfelé áramlását. Fertőzések elleni küzdelem Kutatások szerint a fehérje (defenzin-1) révén a méz képes elpusztítani a baktériumokat. A megfázás és a köhögés tüneteinek enyhítése Bizonyított, hogy a méz hasznos lehet a megfázás és a köhögés tüneteinek enyhítésében. Az Egészségügyi Világszervezet valójában a mézet ajánlja természetes köhögés elleni szerként. Antioxidánsokban gazdag A kiváló minőségű nyers méz sok hasznos antioxidánst tartalmaz. Ide tartoznak a fenolos vegyületek, például a flavonoidok és a szerves savak. Csökkentheti a triglicerideket A trigliceridek inzulinrezisztenciával társulnak, és a 2-es típusú cukorbetegség fő mozgatórugói. Több tanulmány összekapcsolta a rendszeres mézfogyasztást az alacsonyabb trigliceridszinttel, különösen akkor, ha a cukor helyettesítésére használják.

Repceméz vs Rendes méz

A legtöbb repcemézet nyersmézként értékesítik, ez kulcsfontosságú, mert a nyersméz általában számos egészségügyi előnnyel jár, amelyek a szokásos méz pasztőrözési folyamata során csökkentek vagy megszűnnek.

A tipikus szupermarket mézének pasztörizálása és finomítása az értékesítés előtti csomagolás előtt történik. Ezt azért teszik, hogy a termék vizuálisan vonzóbb/letisztultabb megjelenésű legyen, de sajnos a kép finomításával számos olyan előnyt elveszít, amelyek különlegessé teszik a mézet.

A nyers mézet csak durván szűrik, hogy eltávolítsák az olyan törmelékdarabokat, mint a virágpor, a méhviasz és az elhalt méhek egy része. A nyers méz viszont még tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, aminosavakkal, antioxidánsokkal és tápanyagokkal, amelyek a magas hőmérsékleten történő pasztörizálási folyamaton keresztül megsemmisülnek.

Árak tekintetében a repceméz nem számít drága terméknek, 400-1200 Ft között mozog, attól függ, milyen kiszerelésben vásároljuk. Ha esetleg valamilyen alapbetegségünk azt kívánja, vagy szimplán életmódváltásba kezdünk, érdemes az édesítőszerek közé válogatni a repcemézet is, hiszen nem csak kedvező áron kapható, de számos jótékony hatással rendelkezik.

Címlapkép: Getty Images