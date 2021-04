Ennek sok magyar méhész örülhet: egyedülálló klímavédelmi lakossági termék indul

A magyaroknak egyre fontosabb szempont a fenntarthatóság. Egy, az idei Föld Napjára készített felmérésből kiderült, hogy a lakosság már majdnem négyötöde úgy véli, tenni kell azért, hogy fenntarthatóan, a jövőt szem előtt tartva éljünk, és ehhez a társadalomnak, a gazdasági szereplőknek és a politikának is lépnie kell. Összecsengenek ezzel, a Takarékbank megbízásából tavaly, a magyarországi bankoló ügyfelek körében ezerfős mintán végzett kvantitatív és fókuszcsoportos, reprezentatív közvélemény-kutatás eredményeivel, amely szerint az embereknek saját hitelintézetük megbízható és ügyfélbarát működése mellett az is fontos, hogy bankjuk a fenntartható fejlődést szem előtt tartva végezze munkáját. A kutatás azt is bebizonyította, hogy nagy igény van a méhek megmentésére, a hazai mézfogyasztás ösztönzésére és a méhészcsaládok támogatására, hiszen a megkérdezetettek kivétel nélkül támogatták ezt a kezdeményezést.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB), mint felügyelet szerv is lépett, idén április közepén mutatta be zöld ajánlását, amely elvárásokat fogalmaz meg a hitelintézetek számára az éghajlatváltozással és a környezeti kockázatok kezelésével, valamint a bankok üzleti tevékenységében a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésével kapcsolatban. A Takarékbank a klímaváltozás látható jelei, a trendek és a piackutatások, valamint az MNB ajánlása alapján reagál a társadalom egyre erősödő környezettudatossági igényére, és bevezet egy egyedülálló, fenntartható terméket.

– mondta el Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

A hitelintézet már tavaly élére állt egy jelentős össztársadalmi ügynek. Az elmúlt években világszerte drasztikusan csökkent a mézelő méhek állománya, ami miatt veszélybe kerül a jövő generációinak élelmiszer-ellátása, hiszen száz élelmiszerből hetven előállításához szükség van a méhek beporzó munkájára. A Takarékbank ezért partnereivel elindította nagyszabású edukációs programját, a Tehetsz méh többet! kampányt, hogy segítse a méhpusztulás megakadályozását, valamint ösztönözze a mézfogyasztást.

A május 3-tól igényelhető Takarék Fenntartható Lakossági Számlacsomag egy újabb lépés a környezettudatosság felé. A hitelintézet idén áprilisban megállapodást kötött az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel, és a számlához kapcsolódó bankkártyás vásárlások

összegének kéttized százalékát automatikusan egy alapba utalja át, ezzel is segítve a szervezet tevékenységét és a közös szerepvállalást. Az ügyfelek úgy vállalnak szerepet a támogatásban, hogy az nekik nem jelent többletköltséget, hiszen az ő vásárlásuk után, de a saját költségére fizet be a bank az alapba.

Az új bankszámla minden elemében fenntartható. A kedvezményes számlavezetési díj nem függ a vásárlás összértékétől, tehát nem ösztönöz túlzott fogyasztásra. Online, VideoBankon keresztül is köthető, így nem kell időt és energiát fordítani arra, hogy egy bankfiókba elutazzon az ügyfél. Nem kérhető hozzá papíralapú számlakivonat, csak elektronikus. A csomag az elektronikus bankolást helyezi előtérbe azzal, hogy a bankkártyával interneten is díjmentesen költhet, Takarék Netbankon és a Takarék Mobilappon keresztül indított forint- és euróátutalásokat nem terheli költség, valamint a deviza-átutalás is kedvezményes. A fizetési kérelem szolgáltatás szintén havidíjmentes. A számlakivonatokon a bank minden hónapban feltünteti majd, hogy a Takarék Fenntartható Lakossági Bankszámla tulajdonos és kártyabirtokos ügyfelek mennyi pénzt gyűjtöttek a méheknek és az ágazat fejlesztésére.

Háttérinformációk



