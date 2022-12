Őrült árak törtek be a vidéki piacokra: ennyiért adják idén a karácsony slágertermékét

A karácsony olyan fenyőfa nélkül, mint a hazai tél hó nélkül. Túl lehet élni, de a mérsékelt égövben senki nem boldog nélküle. Energiaválság ide, infláció és háború oda, karácsonyfának, vagyis feldíszített fenyőfának lennie kell minden magyar háztartásban. Ha nagyon nem fér bele a költségvetésbe, akkor néhány gallyat szerez be mindenképp az ember, azt díszíti fel vázába állítva karácsonyfa gyanánt. De hogyan alakulnak idén a trendek, milyen karácsonyfának valókat keresnek az emberek, és mennyiért juthatunk hozzájuk decemberben?

Az elmúlt évtizedekben az országot elárasztották a silányabb minőségű, olcsóbb import fenyőfák, de a forint gyengülése miatt ez a szegmens most visszaesett, már nem éri meg a kereskedőknek euróban fizetni az áruért. A hazai fenyőfa termelőknek ez egy kis jó hír a sok nehézség közepette, bár ők is annak örülnének inkább, ha stabil és erős lenne a forintunk, nem vinné el az infláció a pénzünket. Az ország két szélén kérdeztünk meg fenyőfa őstermelőket, Zala megyében és Hajdú-Biharban, hogyan alakult az idei év fenyőtermése, és mire számítanak a karácsonyi főszezonban. Mert bár fenyőfát máskor is keresnek, vásárolnak az emberek a kertjükbe vagy rendezvényre dekorációs célra, a dömping ilyenkor jön, karácsony előtt egy-két héttel.

Országszerte folyik a fenyők kitermelése

Megkezdődött a „karácsonyfák” kitermelése a hazai fenyőültetvényeken – tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. A tévhitekkel ellentétben, a piacra kerülő áruk nem erdők „kiirtásából” erednek, hanem a karácsonyfának nevelt fenyők faiskolákból származnak.

Magyarországon 3000-3500 hektáron folyik kifejezetten karácsonyfa értékesítési célú fenyőtermesztés, ez – ideértve a forgalmazást is – 600-700 családi gazdaságnak ad munkát. Őket is segíthetjük a hazai fenyő választásával.

Hazánkban évente 1,8-2 darab millió karácsonyfa talál gazdára, nem lesz hiány az idei szezonban sem. A választékban továbbra is meghatározók a luc-, az ezüst-, és a nordmann fenyők. Mintegy háromezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben – a Mátra és a Bükk környékén –, valamint Nógrád megyében is sokan foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, sőt a hajdúsági löszhát fekete földje is kiváló a fenyőnek, a közhiedelemmel ellentétben nem csak a zalai savanyú agyagtalajon nő a fenyő, kis túlzással, mint a gyom.

A fák kitermelése jellemzően november második felében kezdődik meg, idén is elindult már, először a földlabdás fenyőfákkal, amelyet az export követ. A környező országokba, a román és szlovák piacra vegyesen kerülnek a fajták. Importként pedig főleg nordmann fenyő érkezik, nagyrészt Dániából, a behozatal mennyisége jellemzően 500 ezer darab, de a hazai nordmann-termelés is jelentős.

Illata miatt népszerű még mindig

Jellegzetes illata miatt a lucfenyőt tartjuk a klasszikus értelemben vett karácsonyfának. Népszerű, de közismert, hogy tűlevelei a meleg lakásokban hamar lehullanak. A másik kedvelt karácsonyfa az ezüstfenyő, ami a lucfenyő nemzetség tagja. A sűrű ágrendszerű fát dekoratívvá teszik a kékes-zöldes viaszréteggel bevont tűlevelek, amelyek azonban nagyon szúrósak. Keresletük ezért a gyerekes családok körében valamelyest csökkent. A legnépszerűbb karácsonyfaféle a Kaukázusban őshonos nordmann. Szabályos alakú, tetszetős formájú, lombozata sötétzöld, fényes tűlevelei puhák, 3-4 cm hosszúak, alig-alig hullanak. Meleg lakásokban is hónapokig megmarad.

A műfenyő durván környezetszennyező, fenntarthatóbb az élő fenyő

Az élő fenyők mellett a műfenyők egyre bővülő kínálatával is találkozhatunk. Akik műfenyő vásárlása mellett döntenek, azokat többnyire a természet féltése vagy a kényelem szeretete vezérli. Noha a műfenyőnek is megvan a maga piaca, nem árt tudni, hogy a piacra kerülő áruk nem erdők „kiirtásából” erednek, hanem a karácsonyfának nevelt fenyők faiskolákból származnak.

A közhiedelemmel ellentétben a műanyag fenyő csak hosszú, húsz éves használat után környezetkímélőbb, mint a hagyományos. A műfenyők zöme Kínából érkezik, így rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk. Ráadásul a tapasztalatok szerint a vásárlók általában 5-6 év elteltével leselejtezik ezeket, miközben legalább 20 évig kellene használni egy műfenyőt évről évre ahhoz, hogy valóban környezetkímélőbb alternatíva legyen.

Zala megye fenyőerdeinek színe-java: a Monos őstermelés

Nemespátrónál, Zala megye déli, Somoggyal határos szegletében termel Monos Tibor családi vállalkozásban fenyőfákat közel 10 hektáron. Már a szülei is ezzel foglalkoztak, úgy negyven-ötven éve alapozták meg az őstermelést.

Főleg normand fenyőink vannak, de természetes ezüstöt és lucot is nevelünk, ez utóbbi mintegy 10 százalékát teszi ki az összetermelésnek. Nagy fáink is vannak, amelyek magot termelnek, így szaporítani is tudjuk az állományt. Kiskereskedőket és nagykereskedőket is ellátunk, de sokan jönnek ide hozzánk, akik régi törzsvásárlóink, nekik is mindig adunk el fákat. Nem emelünk idén a tavalyi árainkon. Mi a karácsony előtti utolsó 10 napban termelünk ki, frissen vágjuk a fákat. Az a kereskedő, amelyik december 1-én kipakolja az árut, majd 24-én délelőtt beesik egy vevő, azt mondja neki, persze, friss a fa, de ez nyilván nem igaz

- kezdte Monos Tibor őstermelő, aki elmondása szerint mással is foglalkozik, hiszen csak a fenyőgazdálkodásból nem tudna megélni.

A csapadékhiány nem jó a fáknak, he kevesebb a nedvességtartalma, és mínuszról bevisszük a száraz lakásba, hamar ledobja a leveleit. Ilyen szempontból a mostani időjárás kedvez a fenyőfa termésnek, mert nincsenek nagy fagyok, amikor a fa keringése már leáll. Most még keringenek a nedvei, idén jó a fenyők nedvességtartalma, tartósak lesznek az idei fenyőfák.

Én úgy tapasztalom, hogy egy ideje a normand a legkedveltebb fenyőtípus, annak ellenére is, hogy nem olyan illatos, mint a luc. Sokan azért keresik a lucfenyőt, mert igazi "karácsonyi illata" van. De ennek megvan az ára, a légzőpórusai kiengedik a nedvességet, ez okozza a jellegzetes fenyőillaot. A normandnak sokkal kevesebb légzőpórusa van, ezért kevésbé illatos, viszont sokkal tartósabb.

Itt a fenyvesben nőnek 15-20 méteres fenyőfák is, de a legkeresettebbek a másfél-kétméteresek. 9-10 éves korára nő egyméteresre egy fenyő, és 25 éves koruktól termelnek tobozt, atövükben vargánya nő. Folyamatos termelés van nálunk, az élővilágra is vigyázunk, a vadkárokat sem tudjuk elkerülni, mert élnek nálunk őzek, szarvasok, vaddisznók, mindenféle vad.

Minden évben eladunk pár ezer darabot, nemrégiben Olaszországba vittek 9-10 méteres fákat, ehhez már komoly géppark kell, amivel mozgatni, szállítani tudják, és több tízezer forintba kerül. Egyébként egy egyméteres normand fenyőt kiskereskedőknek hatezer forintért adok, a nagykerbe olcsóbban viszik. A törzsvásárlóimmal is mindig megegyezünk. Ők venni akarnak, én eladni, a jó kereskedő

A Dániából érkező import idén kicsit visszaesett, ez a magyar termelőknek most kedvez. Onnan egyébként a selejtes, másod- harmadosztályú fák jöttek ide. Csak a fenyőháló métere 6500-8500 Ft lett az idén, és mi természetesen belecsomagoljuk a vevőnek a fákat, az árba pedig nem számítjuk bele. Vannak jobb és rosszabb éveink, ahogy mindenkinek, az idei év nem lesz rosszabb a tavalyinál, a 2021-es árakkal árusítunk idén is. A visszatérő vevőknek mindig engedünk valamennyit, hiszen piaci alapon működünk, megegyezünk, hogy mi se járjunk rosszul, de a vásárló is elégedett legyen a minőséggel. Kérésre behálózzuk, belefaragjuk a talpba. Az a lényeg, hogy mindenki meg legyen elégedve.

Benzinkút mellett nő a fenyves: kicsi és nagy is csodájára jár

Most kezdődik a szezon, így még korai nyilatkozni, hogy mekkora lesz a kereslet a fenyőink iránt. Még csak két éve kezdtük árusítani a fáinkat, eddig csak neveltük őket. Ahhoz hogy egy fenyő megnőjön, kell jó néhány év. Ma már vannak 3-4 méteres nordmann és ezüst fenyőink is, lucfenyőt mi nem tartunk. Nálunk ez úgy működik, hogy a vevők eljönnek, kiválasztják a fát, ráteszünk egy szalagot a nevükkel, és ráérnek érte jönni december 24-én, ha úgy szeretnék. Házhozszállítást is vállalunk természetesen. Frissen vágjuk ki nekik, így egyáltalán nem hulltja a levelét se a nordmann, se az ezüstfenyő a karácsonyi időszakban a meleg lakásban sem

- kezdi a kicsiny fenyvesük történetét Czentye Balázs, a Kút35 benzinkút tulajdonosa, aki mellékesben nem mellékesen fenyőfákat termeszt.

Nekem az az alapelvem, hogy ha valamibe belevágok, csakis minőségi módon vagyok hajlandó csinálni. Így megy nálam a benzinkút is, Ausztriából szállítjuk az üzemanyagot, akkor is, ha a szállítási költsége miatt nekem drágább. De nem vagyok hajlandó egy bizonyos minőség alá menni. Ezek a helyben termesztett fenyőfák nem utaznak hosszú kilométereket, nem törnek össze a tömeges szállítás alatt. A fákat nem hónapokkal az értékesítés előtt termeljük ki, hanem karácsony előtt pár nappal, ahogy a vevő kéri, így ezek a fák tartósabbak és frissebbek, mint a nagyüzemileg kitermelt fenyőfák. Ráadásul a fa kiválasztása remek családi program, a gyerekek nagyon élvezik a bolyongást a fák között. 0-24 órában lehet ide jönni, sok kisgyerek a fejükre tett zseblámpával kószál itt a szüleivel, igazi móka ez számukra, nagyon szeretik, valódi élmény számukra így a fa kiválasztása.

Ráadásul ez a módszer sokkal környezettudatosabb, hiszen nincs szállítás, nincs túltermelés, nem képződik el nem adott szemét, annyi fát vágnak csak ki, amennyire kereslet van.

Ha leesik a hó, nagyon romantikus tud itt lenni a barangolás, ha meg sár van, gumicsizmában dagonyáznak a gyerekek, ők mindkét verziót élvezik. Sok fotós is kijár ide, kedvelt karácsonyi fotózási helyszín is vagyunk.

Ezüst, nordmann vagy lucfenyő?

A nordmann formás, szimmetrikus, nagyon tartós. Levelei dúsak, nem hullanak le, nem szúrnak. Nem kell naponta porszívózni a karácsonyfa alatt. Az ezüstfenyő finom illatú, közepes árfekvésű, viszonylag tartós, dús, formás. Levelei szúrósak. A hamvas kinézete miatt szeretik sokan.

A lucfenyő még mindig a legkeresettebb hazai típus, emellett a leggazdaságosabb fajta is, hiszen a legolcsóbb, métere a legtöbb helyen idén is 5000 Ft körül mozog. Erős fenyőillata, bohókás ágai miatt a karácsonyi otthonok tökéletes dísze.

Ezüstfenyő árak

0 - 100 cm – 9 990 Ft

101-125 cm – 12 490 Ft

126-150 cm – 14 990 Ft

151-175 cm – 17 490 Ft

176-200 cm – 19 990 Ft

201-225 cm – 22 490 Ft

226-250 cm – 27 990 Ft

251-275 cm – 29 990 Ft

276 cm-től – 32 990 Ft

Nordmann fenyő árak

0 -100 cm – 11 990 Ft

101-125 cm – 14 990 Ft

126-150 cm – 17 990 Ft

151-175 cm – 20 990 Ft

176-200 cm – 23 990 Ft

201-225 cm – 26 990 Ft

226-250 cm – 29 990 Ft

251-275 cm – 34 990 Ft

276 cm-től – 37 990 Ft

Címlapkép: Getty Images