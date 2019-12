El sem hiszed, mi történt a Balatonnál: rengeteg családot érint a 2019-es változás

Annak ellenére, hogy a Balaton nem számít különálló régiónak vagy tájegységnek, a Dunántúl részeként, közel 600 km²-en elterülő tóhoz fűződő éves események külön, kiemelt fókuszba helyezik a desztinációt. A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava: kellemes hőmérsékletű víz, kedvező klimatikus hatások jellemzik, ezért a teljes nyári szezonban a belföldi utazások egyik legnépszerűbb célpontjának számít.

Éljen a nádas!

A fejlesztések, az egyre növekvő beépített felületek térhódítása miatt a környezetvédők aggódnak a partmenti nádasok miatt, hiszen a növények nélkül összeomlana a Balaton természetes rendszere: megváltozna a vízminőség, drasztikus mértékűvé válna a mérgező algavirágzás jelensége. A Balatoni Limnológiai Intézet idén is többször felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos a nádasok kiterjedésének és állapotának megőrzése és a természetvédelmi szempontból kevésbé átgondolt hajózási, turisztikai fejlesztések, illetve a településfejlesztés veszélyeire.

Fokozatosan egyre nagyobb hangsúly helyeződik a Balaton megfelelő ökoszisztémájának megőrzésére. Elemezték a tó ökológia rendszerét, a térség társadalmi, gazdasági változásait, illetve vizsgálatokat készítettek a klímaváltozás hatásaival és a vízkészlettel kapcsolatban is. 24 milliárd forintot csoportosítottak négy uniós projektből a Balaton víz-és partvédelmét szolgáló kutatásokra, fejlesztésekre a következő évekre. Idén októberben pedig elkezdődött a program keretében megvalósuló Sió-zsilip átépítés és a Sió-csatorna medrének a rehabilitációja.

Milliárdos fejlesztések

Hatalmas fejlesztéseken esett át a térség az utóbbi egy évben is és még számos projekt valósulhat meg a következő években. A már említett környezetvédelmi szempontokra fókuszálva keserédesek az elsősorban gazdasági fejlődést és kényelmet szolgáló beruházások, amelyek gyakran kaptak környzeti hatásaik miatt negatív visszhangot. Ennek ellenére az év történései között szemezgetve természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül a terület fejlődését célzó projektek. Idén is több út, útszakasz újulhatott meg: folytatódott az M7-es felújítása a Balatonnál és a Magyar Falu Program részeként, - ugyan lassú ütemben -, de a kisebb utak is elkezdtek megújulni (a 67-es út fejlesztéséről mi is írtunk).

A zöld életmód jegyében egyre népszerűsödő közösségi közlekedés sajnos továbbra sincs a lehetőségekhez mérten kiaknázva, de pozitív, hogy az elhasználódott balatoni vasútvonalak felújítása elkezdődött az utóbbi években. A környezettudatos kirándulók örömére a Bringakörút göröngyös aszfaltjának javítása is elindult és jövőre tovább folytatódik, sőt a vízi "száguldás" is egy zöldebb irányt vett idén a kifejezetten a Balatonra szánt elektromos jet kifejlesztésével. Az új eszközről erősen megoszlanak a vélemények a témáról korábban olvasóinkat is megkérdeztük.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2017-ben dolgozta ki a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programot, amely a turizmushoz szorosan kapcsolódó fejlesztéseket és a szezonalitás csökkentését tűzte ki legfontosabb céljának. A több évre vonatkozó projekt fokozatosan megvalósuló részeiként önkormányzati strandok és kalandparkok újulhattak meg. A térséghez tartozó szálláshelyek is fejlődtek, ám a főszezonban szárnyaló turizmus miatt még mindig egyre több szállásra lenne szükség.

A e-kikötőkkel kapcsolatos fejlesztések és az ipari kikötő esetleges létesítésének terve erősen felborzolták a kedélyeket. Az ipari kikötő legutóbbi információink alapján a Balatongyörök és Vonyarcvashegy között jelenleg is üzemelő 110 ezer köbméter befogadóképességű zagytér melletti területen kapna helyet, de a konkrét tervekre december 20-ig várni kell. Az e-kikötő hálózat kialakításáról szóló projekt, olyan hálozat létrehozását tervezi, amely az elektoromos hajók számára is behajózhatóvá teszi a magyar tenger teljes területét. Az egyébként is túlzottan beépített partszakaszok védelmében többen felszólaltak, hiszen a BLI által képviselt vélemény is mutatja, hogy a további építkezések környezetvédelmi szempontból nem mutatnak jó irányt.

Szárnyaló turizmus és hiányos munkaerő

Továbbra is kiemelkedően népszerű üdülőhelynek számít a Balaton. A belföldi turisztikai célú több napos utazások száma a nyári időszakban mindent elsöprő rekordot döntött. A KSH adatai legfrissebb adatai szerint a korábbi évek magas számaihoz képest idén még többször, egészen pontosan 1 537 000 alkalommal választottuk a legnagyobb tavunkat több napos utazásaink célpontjaként. A vendégéjszakák számát tekintve közel azonosan teljesített a régió a 2018-as évvel: idén is népszerűek voltak a hosszú hétvégék, az augusztus 20, de a statisztika alapján megfigyelhető az is, hogy kedveltebbé váltak a kora nyári, júniusi időpontok is.

A magyarok számára, a főszezon elsőszámú célpontjának számító Balatonra tömegesen érkeznek külföldi turisták is. A nagy létszám ellátása vendéglátás, szolgáltatások, szállásadás szempontjából is embert próbáló. A területen dolgozó megfelelő számú emberek hiánya minden évben problémát jelent, ám idén drasztikus méretet öltött a munkaerőhiány a Balatonon. Az erősödő turizmus, a gyarapodó vendéglétszám egyre több munkavállalót igényelne, de sokan inkább külföldön maradnak a nyári szezon idejére is.

Egész éves Balaton: próbálkozások a szezonalitás csökkentésére

Kalandparkokkal, megújuló turista útvonalakkal, Bringakörúttal és szezonon kívüli rendezvényekkel is próbálja bővíteni kínálatát a főként nyáron népszerű terület. A számok hatalmas változásokról ugyan nem árulkodnak, de az egyértelmű, hogy az eddiginél jobban teljesített a szeptemberi, októberi időszak. Ez a növekedés valószínűleg az enyhe időjárás javára írható, de nem elhanyagolható tény, hogy szívesebben kirándulunk, utazunk olyan helyre ősszel is, ahol fokozatosan szélesedik az évszaktól független programkínálat, infrastruktúrális szolgáltatások köre.

Szeptemberben függőágyon hintázva hallgathatták a látogatók a Morcheeba slágereit Balatonbogláron, ahol a gömbkilátó önmagában is jelentős látnivalónak számít. A Füred Gastro novemberben mutatta be az északi part legkiválóbb vendéglátóhelyeinek ínyencségeit és a Balaton Camino tó kerülő sétája is egy őszi időpontra esett.

Egyre színesebb gasztronómia

Újhullámos éttermek, családi történetekkel tűzdelt vendéglátóhelyek, önmegvalósító bisztró tulajdonosok és divatos streetfoodokat kínáló árusok gondoskodnak a Balatonra érkezők gasztronómiai igényeiről. Mostanra a szokásos lángos, palacsinta és kürtőskalács helyett vagy éppen mellettük újdonságokat is megkóstolhatunk. Ekkora kínálatban már nehéz felfedezni új kedvenc helyeinket ezért összeszedtük 2019 legjobb balatoni éttermeit, strandbüféit, cukrászdáit.

Egekbe szökő ingatlanárak

Egy fejlődő turisztikai területen érthető, hogy magasabb áron vásárolhatóak meg az ingatlanok, ám a balatoni vételárak, a budapestihez hasonlóan lassan a megfizethetetlenség határait súrolják. Nyaralóingatlanok tekintetében 2019-ben is a Balatonon volt a legnagyobb kereslet. A területen nem ritka a budapestihez mérhető egymillió forintos négyzetméterár sem. Az északi és déli parton is folyamatosan épülnek a társasházak, lakóparkok és a nyaralásra szánt új ingatlanok, amiknek a vételárát erősen feltornázza egy lenyűgöző panoráma vagy éppen a vízpart közelsége.

Címlapkép: Getty Images